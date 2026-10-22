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Vergunning voor dakopbouw aan Dommelse Dijk in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft toestemming gegeven voor een dakopbouw aan de Dommelse Dijk 3. Het besluit is op 19 oktober 2026 genomen en de vergunning is verleend.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op het aanpassen van het pand door een dakopbouw te plaatsen. Dit soort wijzigingen valt onder activiteiten die in het omgevingsplan zijn geregeld. Het besluit is onderdeel van de normale procedure voor dit type aanvragen.

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