Paslezers op containers in Moerdijk worden vervangen

Vanaf maandag worden paslezers op containers in Moerdijk vervangen. Het werk duurt twee weken.

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Afvalservice Breda gaat vanaf maandag 26 oktober in opdracht van de gemeente Moerdijk de paslezers op ondergrondse afvalcontainers vervangen. Deze paslezers zorgen ervoor dat inwoners de containers kunnen openen met hun afvalpas. Het doel van de vervanging is om de systemen toekomstbestendig te maken, zodat ze ook in de toekomst goed blijven functioneren. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer twee weken.

Tijdens de vervanging is een container ongeveer één uur niet te gebruiken. In die tijd kun je terecht bij een andere container in de buurt. Als dat niet lukt, neemt een monteur je afvalzak aan en plaatst die na afloop in de container. In sommige gevallen zijn containers tijdelijk zonder pas te openen. Dit wordt na de werkzaamheden weer hersteld.

Milieustraat tijdelijk dicht

De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor de milieustraat in Moerdijk. Deze is in ieder geval nog gesloten op vrijdag 23 oktober. Meer informatie hierover is niet bekendgemaakt.

Heb je nog geen afvalpas? Deze kun je eenvoudig aanvragen via de website van de gemeente Moerdijk.