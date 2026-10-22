Gemeente Deurne vestigt voorkeursrecht in gebied Kleine Bottel

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft een voorkeursrecht gevestigd op onroerende zaken in het gebied Kleine Bottel. Dit besluit is op 20 oktober 2026 genomen en treedt in werking na inschrijving in het Kadaster.

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Met het voorkeursrecht moeten eigenaren van de betrokken percelen deze eerst aan de gemeente aanbieden als zij willen verkopen. Het besluit geldt drie maanden en kan door de gemeenteraad worden verlengd met drie jaar. De stukken zijn vanaf 23 oktober zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Deurne.