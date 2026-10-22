Nieuwe klimwand in Hoogerheide toegestaan

In Hoogerheide is een vergunning verleend voor het vervangen van een indoorklimwand aan de Kooiweg 40. De gemeente Woensdrecht heeft dit besluit op 20 oktober 2026 bekendgemaakt.

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Het gaat om een nieuwe klimwand op het adres Kooiweg 40. De vergunning is aangevraagd voor het vervangen van de bestaande klimwand. De gemeente heeft laten weten dat belanghebbenden een bezwaarschrift kunnen indienen binnen zes weken na de verzenddatum.