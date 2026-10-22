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Opinieraad Samenleving in Woensdrecht op 28 oktober

Woensdagavond 28 oktober vergadert de Opinieraad Samenleving in Woensdrecht. De openbare bijeenkomst start om half acht in de raadzaal.

Gevonden voor jou

Op de agenda staan onder meer financiële richtlijnen en maatschappelijke ondersteuning. Tijdens de vergadering kunnen mensen inspreken over agendapunten of zelfgekozen onderwerpen. Aanmelden hiervoor moet minimaal één dag van tevoren.

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