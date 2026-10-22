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Opinieraad Samenleving in Woensdrecht op 28 oktober
Woensdagavond 28 oktober vergadert de Opinieraad Samenleving in Woensdrecht. De openbare bijeenkomst start om half acht in de raadzaal.
Op de agenda staan onder meer financiële richtlijnen en maatschappelijke ondersteuning. Tijdens de vergadering kunnen mensen inspreken over agendapunten of zelfgekozen onderwerpen. Aanmelden hiervoor moet minimaal één dag van tevoren.
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