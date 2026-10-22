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Opinieraad in Woensdrecht bespreekt herijking omgevingsvisie
In de raadzaal van Woensdrecht wordt dinsdagavond 27 oktober de Opinieraad Ruimte gehouden. Op de agenda staan onder meer de startnotitie voor de herijking van de omgevingsvisie en een motie over permanente bewoning van recreatieparken.
De vergadering begint om half acht ’s avonds en vindt plaats in de raadzaal. Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners inspreken over onderwerpen op de agenda, ingekomen stukken of eigen onderwerpen. Aanmelden hiervoor moet minstens 24 uur van tevoren.
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