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Opinieraad in Hoogerheide bespreekt belangrijke voorstellen
Op donderdag 29 oktober houdt de opinieraad in Hoogerheide een openbare vergadering. Tijdens de bijeenkomst worden onder andere de begroting voor 2027 en de verkoop van ZEH Energy B.V. besproken.
De vergadering begint om half acht ’s avonds in de raadzaal van Hoogerheide. Ook staan financiële richtlijnen voor de kadernota en begroting van 2028 op de agenda. Inwoners kunnen inspreken over de agendapunten of andere onderwerpen, mits ze zich 24 uur van tevoren aanmelden.
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