Navigatie overslaan
Ontdek

Circus Bossle in Veen: zondagvoorstelling vervalt

De zondagvoorstelling van Circus Bossle in Veen gaat niet door. Dit is een rectificatie op de eerder verleende evenementenvergunning.

Gevonden voor jou

De voorstellingen van Circus Bossle in Veen vinden plaats op vrijdag 23 oktober van vijf tot half zeven ’s avonds en zaterdag 24 oktober van drie tot half vijf ’s middags. Het circus staat op het grasveld bij de hoek Schmitzstraat en Groeneweg. De voorstelling die gepland stond voor zondag 25 oktober is komen te vervallen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Altena

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.