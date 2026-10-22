Circus Bossle in Veen: zondagvoorstelling vervalt

De zondagvoorstelling van Circus Bossle in Veen gaat niet door. Dit is een rectificatie op de eerder verleende evenementenvergunning.

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De voorstellingen van Circus Bossle in Veen vinden plaats op vrijdag 23 oktober van vijf tot half zeven ’s avonds en zaterdag 24 oktober van drie tot half vijf ’s middags. Het circus staat op het grasveld bij de hoek Schmitzstraat en Groeneweg. De voorstelling die gepland stond voor zondag 25 oktober is komen te vervallen.