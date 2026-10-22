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Gehandicaptenparkeerplaatsen Amaryllishof in Nieuwendijk opgeheven

De gemeente Altena heeft besloten twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Amaryllishof in Nieuwendijk op te heffen. De gereserveerde plekken bij huisnummers 27 en 35 zijn niet langer nodig.

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De parkeerplaatsen waren eerder ingericht op verzoek van bewoners, maar de noodzaak voor deze reserveringen is inmiddels vervallen. Het besluit betekent dat de verkeersborden die de plekken markeerden worden verwijderd, en de parkeerplaatsen weer openbaar beschikbaar komen.

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