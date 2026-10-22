Leefstijlloket Bravis blijft groeien

Het Leefstijlloket van het Bravis ziekenhuis bereikt steeds meer inwoners en krijgt hoge waarderingen voor de begeleiding. Uit een tussentijdse monitor blijkt dat deelnemers vooruitgang boeken op verschillende gezondheidsgebieden.

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Het Leefstijlloket in het Bravis ziekenhuis, een initiatief dat helpt bij een gezondere leefstijl, heeft sinds de start in januari 2024 al 312 deelnemers geregistreerd. Van de aanmeldingen in de eerste helft van 2026 is het aantal bijna gelijk aan het totaal van 2025, wat wijst op een groeiend bereik.

De meeste verwijzingen komen van de afdeling maag-, darm-, leverziekten (MDL), maar ook andere afdelingen van het ziekenhuis maken steeds vaker gebruik van het loket. In totaal zijn 241 mensen doorverwezen naar ondersteuning zoals een diëtist, fysiotherapeut of leefstijlcoach. Daarnaast hebben 47 inwoners ervoor gekozen om zelfstandig met de adviezen aan de slag te gaan.

Zichtbare vooruitgang

De aanpak van het Leefstijlloket is gebaseerd op Positieve Gezondheid, waarbij inwoners samen met een leefstijlmakelaar kijken naar aspecten zoals lichamelijke gezondheid en mentaal welzijn. De resultaten van deelnemers die zowel een voor- als nameting hebben ingevuld, laten op alle onderdelen verbeteringen zien. Dit betekent dat het traject bijdraagt aan een gezondere leefstijl.

Hoge tevredenheid

De persoonlijke begeleiding van het Leefstijlloket wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,3. Deelnemers waarderen vooral de praktische adviezen en de snelle, laagdrempelige hulp. Ze voelen zich gehoord en ervaren meer grip op hun gezondheid.

Het Leefstijlloket is een initiatief van WestWest, Bravis ziekenhuis, Thuiszorg West-Brabant (TWB), sociaalwerkorganisatie WijZijn en GGD West-Brabant. De samenwerking tussen deze partijen draagt bij aan een gezonder West-Brabant.