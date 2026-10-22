Gemeente Zundert stelt integrale visie openbare ruimte vast

Het college van B&W van Zundert heeft een integrale visie voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte vastgesteld. Deze visie brengt landelijke opgaven, wettelijke ontwikkelingen en gemeentelijke ambities samen. Het strategisch kader moet helpen bij projecten en investeringen in de openbare ruimte.

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De gemeente Zundert heeft de integrale visie ontwikkeld om beter om te gaan met grote maatschappelijke uitdagingen. Klimaatverandering zorgt bijvoorbeeld voor meer droogte, hitte en wateroverlast. Daarnaast is er aandacht voor biodiversiteit, duurzaamheid, gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving.

De visie zorgt ervoor dat alle plannen voor de openbare ruimte goed op elkaar worden afgestemd. Het strategisch kader brengt landelijke en wettelijke eisen samen met de ambities van de gemeente. Zo ontstaat er één duidelijke aanpak voor beheerplannen, projecten en investeringen.

De officiële besluitenlijst van het college van B&W wordt een week na de vergadering gepubliceerd op de website van de gemeente Zundert.