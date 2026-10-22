De Speledonckers zoeken spelers voor Midzomernachtsdroom

Toneelvereniging De Speledonckers zoekt spelers en figuranten voor hun romantische komedie “Midzomernachtsdroom”. Iedereen is welkom, ook zonder ervaring.

Gevonden voor jou

Toneelliefhebbers opgelet: De Speledonckers uit Someren zijn op zoek naar spelers en figuranten voor hun nieuwe productie. Het stuk, getiteld “Midzomernachtsdroom”, is een romantische komedie die draait om liefde, magie en chaos.

De repetities beginnen op maandag 7 december om acht uur ’s avonds. De première van de voorstelling staat gepland voor eind september 2027, met nog een speeldatum begin oktober. Nieuwkomers zonder toneelervaring zijn ook van harte welkom om mee te doen.

Romantiek en magie op het podium

Het stuk belooft een mix van romantiek en verwarring, en biedt een mooie kans voor iedereen die interesse heeft in theater. De Speledonckers hopen met deze productie een breed publiek te bereiken en een onvergetelijke ervaring neer te zetten.

De repetities vinden plaats in Someren, waar de toneelvereniging al jaren actief is. De Speledonckers staan bekend om hun enthousiaste aanpak en de gezellige sfeer binnen de groep.

Wil je meedoen of meer weten? Aanmelden kan via e-mail of telefoon. De repetities starten in december, dus er is genoeg tijd om je voor te bereiden op het podium.