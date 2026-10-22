Woning in Vught aardgasvrij en energielabel A++

Wim (64) uit Vught heeft zijn woning in de wijk Loyola volledig verduurzaamd. Met maatregelen als spouwmuurisolatie, HR++-glas en een warmtepomp verbeterde hij het energielabel van zijn huis van C naar A++. Zijn woning is nu aardgasvrij en voorzien van een thuisbatterij.

Gevonden voor jou

De verduurzaming van zijn woning heeft Wim stap voor stap aangepakt, verspreid over een periode van zes jaar. Hij begon in 2020 met het isoleren van de spouwmuren en het vervangen van de mechanische ventilatie. Hiermee verbeterde hij niet alleen de energie-efficiëntie, maar ook de luchtkwaliteit in huis.

Een jaar later verving hij alle beglazing door HR++-glas, inclusief een nieuwe schuifpui. Daarnaast werden zonnepanelen geplaatst. De grootste investering volgde daarna: een lucht-waterwarmtepomp. In 2026 verwijderde Wim de hoofdaansluiting van gas, waarmee zijn woning volledig aardgasvrij werd. Deze zomer breidde hij de zonnepanelen uit met een thuisbatterij.

Bewustwording en subsidies

Volgens Wim begint verduurzamen met inzicht in je energieverbruik. Hij gebruikte een energiedisplay om te zien waar hij energie verloor en kon zo gericht maatregelen nemen. Zijn aanpak was bewust gefaseerd: één maatregel tegelijk, met minimaal een jaar ertussen. De besparingen op de energierekening hielpen bij het financieren van volgende stappen, net als beschikbare subsidies.

De resultaten van zijn inspanningen werden in september zichtbaar: het energielabel van zijn woning ging van C naar A++. Wim deelt zijn ervaringen nu met andere bewoners in Loyola via de werkgroep Aardgasvrij. Samen helpen ze buurtgenoten bij het verduurzamen van hun woningen.

Stap voor stap verduurzamen

Wim benadrukt dat het niet nodig is om alles in één keer aan te pakken. Door stap voor stap te werken, kun je op lange termijn veel bereiken, zonder direct voor hoge kosten te staan. Zijn verhaal laat zien dat een gefaseerde aanpak voor veel huiseigenaren een haalbare en effectieve optie is.