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Valkenswaard zet in op verkeersveiligheid: 'Zet je licht aan'

Aangepast

In Valkenswaard worden acties gehouden om jongeren bewust te maken van het belang van goede zichtbaarheid in het verkeer. De gemeente werkt hiervoor samen met Veilig Verkeer Nederland Valkenswaard.

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Met de herfst in volle gang en de wintertijd die op 25 oktober ingaat, wordt het steeds vaker donker wanneer jongeren onderweg zijn. Of het nu gaat om fietsen naar school, sport of werk, goede verlichting en zichtbaarheid zijn cruciaal om ongelukken te voorkomen.

Om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid plaatst Veilig Verkeer Nederland Valkenswaard sjablonen op fietspaden met de tekst ‘Zet je licht aan’. Tussen 26 oktober en 9 november hangen er vlaggen bij invalswegen en banners op veertig locaties in de gemeente. Deze locaties zijn onder andere scholen, sportvelden en scoutingterreinen. Basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht krijgen gadgets zoals reflecterende sleutelhangers en fietscontrolelabels.

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Gemeente Valkenswaard

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