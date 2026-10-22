Gemeente sluit balies Burgerzaken op 29 oktober

Op donderdag 29 oktober zijn de balies van Burgerzaken en de telefoonlijn van de gemeente gesloten vanwege een interne trainingsdag. De receptie blijft wel geopend.

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De gemeente heeft aangekondigd dat op donderdag 29 oktober de balies van Burgerzaken gesloten zijn. Ook is het niet mogelijk om die dag telefonisch contact op te nemen. Reden hiervoor is een interne trainingsdag voor medewerkers.

Het afhalen van documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen, kan op die dag niet plaatsvinden. Wie een afspraak had gepland, moet deze verplaatsen naar een andere datum. De receptie van de gemeente blijft wel toegankelijk voor bezoekers.

Vanaf 30 oktober weer open

Vanaf vrijdag 30 oktober zijn de gemeente en haar balies weer bereikbaar volgens de gebruikelijke openingstijden. Bezoekers kunnen dan weer terecht voor het afhalen van documenten of andere diensten.