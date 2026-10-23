Schapen helpen heide op Stevensbergen herstellen

Op Stevensbergen in Bergeijk grazen schapen om de heide te herstellen. Van 2 tot en met 8 november eet de kudde grassen en jonge boompjes. Dit helpt kwetsbare heidesoorten meer ruimte te krijgen. Het is onderdeel van een groter natuurherstelproject.

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De heide op Stevensbergen heeft een hoge natuurwaarde en herbergt veel bijzondere planten en dieren. Door stikstof in de lucht en verdroging groeien grassen en jonge boompjes sneller, waardoor de heide in het gebied steeds minder ruimte krijgt. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat het landschap dichtgroeit.

De schapen worden ingezet om dit probleem aan te pakken. Ze eten de grassen en boompjes, waardoor de heide open blijft en kwetsbare soorten meer kans krijgen. De kudde graast ongeveer een week op Stevensbergen en keert in het voorjaar van 2027 terug voor een nieuwe ronde.

Omgaan met de kudde

Wie de komende dagen op Stevensbergen wandelt, wordt gevraagd voldoende afstand van de schapen te houden. Honden moeten aan de lijn blijven om te voorkomen dat de dieren stress ervaren of worden opgejaagd. Zo kan iedereen op een fijne manier genieten van dit bijzondere natuurherstelproject.