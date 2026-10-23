Tijdelijke standplaatsvergunning verleend in Zundert

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke standplaats. Dit geldt voor de periode van 12 oktober tot en met 22 november 2026 op locatie ZDT02.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om gedurende ruim een maand gebruik te maken van de aangewezen locatie in Zundert. Het besluit is op 21 oktober genomen door het college van burgemeester en wethouders. Voor vragen over het besluit kun je contact opnemen met de gemeente Zundert.