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Kerstboomverbranding in Veghel op 9 januari 2027
De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor een kerstboomverbranding op 9 januari 2027 aan de Leinserondweg in Veghel.
Het evenement is gemeld bij de gemeente en zal plaatsvinden op de Leinserondweg in Veghel. Tijdens de kerstboomverbranding worden oude kerstbomen op een veilige manier verbrand. Dit soort evenementen wordt vaak georganiseerd om buurtbewoners samen te brengen en afval op een milieuvriendelijke manier te verwerken.
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