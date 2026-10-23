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Oliebollenverkoop in Veghel krijgt tijdelijke standplaats

Van 6 november 2026 tot en met 6 januari 2027 mag er oliebollen worden verkocht op de Verlengde Noordkade in Veghel. De gemeente Meierijstad heeft hiervoor een standplaatsvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De oliebollenkraam komt te staan op het adres Verlengde Noordkade 14. De vergunning is afgegeven door de burgemeester en geldt voor een periode van twee maanden. Bezoekers kunnen hier terecht voor oliebollen tijdens de wintermaanden.

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