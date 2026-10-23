Tijdelijke woonunit mag geplaatst worden in Veghel

In Veghel is toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel aan De Stad. De gemeente Meierijstad heeft de vergunning op 21 oktober 2026 verleend.

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Het gaat om een tijdelijke woonunit op het perceel aan De Stad, dat onderdeel is van sectie N in Veghel. De gemeente heeft de aanvraag beoordeeld en goedgekeurd. De vergunning is bedoeld voor een beperkte periode, maar verdere details over de exacte duur zijn niet benoemd.