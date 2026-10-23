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Steiger geplaatst voor gevelonderhoud aan Koningin Julianaweg in Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van een steiger aan de Koningin Julianaweg. De steiger wordt gebruikt voor onderhoud aan de gevels en blijft tot en met 18 december staan.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor het opslaan van roerende zaken, wat betekent dat spullen tijdelijk mogen worden opgeslagen op de locatie. Het gaat om adressen tussen 39C en 51 aan de Koningin Julianaweg in Best. Het onderhoud aan de gevels vindt plaats binnen de genoemde periode.

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