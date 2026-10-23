Best verlengt subsidieregeling voor groene daken tot 2027

De gemeente Best heeft besloten de subsidieregeling voor groene daken te verlengen tot eind 2027. Voor de komende drie jaar is een bedrag van 100.000 euro beschikbaar gesteld.

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Groene daken helpen bij het tegengaan van wateroverlast, droogte en hittestress. Ze bestaan uit meerdere lagen, zoals een wortelwerende laag en beplanting, en kunnen regenwater opslaan. De subsidie is beschikbaar voor eigenaren van woningen of gebouwen in Best, of huurders met toestemming van de eigenaar. Het maximale subsidiebedrag is 50 procent van de kosten, met een plafond van 2.500 euro voor particulieren en 5.000 euro voor bedrijven.