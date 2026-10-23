Nieuwbouwplan met 143 woningen en parkeergarage in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is een vergunning verleend voor de bouw van 143 woningen aan de Terwindtstraat. Het project omvat onder meer een parkeergarage en wordt gerealiseerd onder de naam 'Domein aan de Dommel'.

Gevonden voor jou

Het plan bestaat uit 51 woningen van het type 'Martha', 46 woningen van de 'Meisjesvleugel' en 46 van de 'Jongensvleugel'. Daarnaast komt er een parkeergarage voor auto's en fietsen. Dit is de eerste fase van het project.