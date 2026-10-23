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Vergunning verleend voor agrarische activiteiten in Hoogerheide

In Hoogerheide is een vergunning verleend voor het verwerken van agrarische producten en nevenactiviteiten. Het gaat om een pand aan de Groeneweg 8.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om agrarische producten te bewerken en verwerken, nevenactiviteiten uit te voeren en bedrijfsbebouwing anders te gebruiken. Het besluit is door de gemeente Woensdrecht op 21 oktober 2026 verzonden.

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