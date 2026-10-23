IJzergieterij in Den Bosch beschikbaar voor cultuur en educatie

De gemeente Den Bosch heeft een bruikleenovereenkomst gesloten met Saber BV voor het gebruik van gebouw de IJzergieterij. Het pand aan de Buitendijk wordt tot en met 31 augustus 2027 ingezet voor culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten.

Gevonden voor jou

Het gebouw de IJzergieterij maakt deel uit van de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta. Het wordt beschikbaar gesteld voor placemaking, een aanpak waarbij ruimte tijdelijk wordt gebruikt om creatieve en niet-commerciële initiatieven te stimuleren. Zowel bekende als nieuwe cultuurmakers kunnen hier hun activiteiten organiseren.