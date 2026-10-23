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Ontdek

Functie van pand in Vughterstraat in Den Bosch mogelijk gewijzigd naar wonen

Er is een vergunning aangevraagd om de functie van een pand aan de Vughterstraat 117 in Den Bosch te wijzigen naar wonen. De gemeente moet nog een beslissing nemen over de aanvraag.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat om het veranderen van de bestemming van het pand, zodat het gebruikt kan worden als woonruimte. Het adres bevindt zich in het centrum van Den Bosch. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken, omdat de vergunningaanvraag nog in behandeling is.

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