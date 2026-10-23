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Verkeerslichten bij Laagstraat voor veiligheid

Aangepast

Bij de Laagstraat in Vught worden binnenkort verkeerslichten geplaatst. Op deze plek kruisen fietsers en bouwverkeer elkaar, wat voor onveilige situaties kan zorgen. De nieuwe verkeerslichten moeten het verkeer regelen en de veiligheid verbeteren.

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De verkeerslichten worden geplaatst om fietsers en andere weggebruikers te beschermen. Het bouwverkeer, dat gebruik maakt van de route langs het spoor, zal hierdoor minder door de straten rijden.

Door deze maatregel blijft de overlast voor inwoners van Vught zo beperkt mogelijk. Ook wordt geprobeerd de bereikbaarheid van het dorp tijdens de werkzaamheden optimaal te houden.

De Laagstraat vormt een belangrijke doorgang voor zowel bouwvoertuigen als fietsers. Met de komst van de verkeerslichten wordt een stap gezet naar een veiligere verkeerssituatie.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Gemeente Vught

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