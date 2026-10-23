Week voor mantelzorgers in Altena biedt ontspanning

Van 10 tot en met 14 november wordt in Altena een speciale week voor mantelzorgers georganiseerd. Het programma biedt ontspanning en ontmoeting voor iedereen die zorgt voor een naaste.

Gevonden voor jou

In de gemeente Altena worden mantelzorgers van 10 tot en met 14 november extra gewaardeerd tijdens een speciale week vol activiteiten. Daarvoor is een gevarieerd programma samengesteld om hen in het zonnetje te zetten.

Bezoekers kunnen bijvoorbeeld genieten van de muzikale voorstelling ONT-MANTELD, een nostalgische matinee of meedoen aan een gezellige bingo. Daarnaast is er een bijzondere VR-beleving die meer inzicht geeft in het omgaan met dementie.

Het volledige programma en praktische informatie zijn te vinden op de agenda van Mantelzorg Altena.

Deelname aan de activiteiten is gratis. Aanmelden kan tot en met 6 november.