Duurzame huizen in Altena openen hun deuren

In Altena openen duurzame huizen hun deuren op 31 oktober en 7 november. Huiseigenaren delen hun ervaringen over energie besparen, isoleren en duurzaam wonen.

Gevonden voor jou

Altijd al willen weten hoe anderen hun huis energiezuinig maken? In Altena krijg je binnenkort de kans om binnen te kijken bij duurzame woningen. Op 31 oktober en 7 november openen verschillende huiseigenaren hun deuren. Je kunt dan met eigen ogen zien hoe warmtepompen, zonnepanelen en isolatie bijdragen aan een energiezuinige woning.

De huiseigenaren delen hun persoonlijke ervaringen en tips, en er is ruimte om vragen te stellen. Het initiatief maakt deel uit van de Nationale Duurzame Huizen Route, waaraan in heel Nederland meer dan 2.500 huiseigenaren meedoen. In Altena helpen inwoners elkaar zo op weg naar een duurzamer leven.

Meer weten over verduurzaming

De open dagen bieden een unieke kans om meer te leren over energiebesparing en comfortabel wonen. Of je nu geïnteresseerd bent in zonnepanelen, een warmtepomp, isolatie of andere duurzame technieken, de huiseigenaren vertellen je er alles over.

Wil je zelf je huis beschikbaar stellen? Dat kan via de website van de Nationale Duurzame Huizen Route. Daar kun je je woning aanmelden en meer informatie vinden over de open dagen. Let op: de data zijn 31 oktober en 7 november.