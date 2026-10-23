Stroomstoring in Boxtel nog niet opgelost

Boxtel kampt sinds gisteren vroeg in de ochtend met een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond half twee vanmiddag is opgelost.

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De storing begon gisteren om kwart voor zes 's ochtends en treft postcodes in het gebied 5283. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, onderzoekt de oorzaak van de storing.

De verwachting is dat de stroomvoorziening tegen half twee vanmiddag weer normaal functioneert.