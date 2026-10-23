Rotonde La Salle vanaf maandag weer open

Rotonde La Salle in Boxtel heeft vertraging opgelopen door slecht weer. Vanaf maandagochtend 26 oktober om zes uur kun je weer over de rotonde en de Brederodeweg rijden, hoewel de laatste laag asfalt nog ontbreekt.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden aan rotonde La Salle in Boxtel zijn vertraagd door de weersomstandigheden. Hierdoor kon de aannemer nog geen laatste laag asfalt aanbrengen op het deel tussen de rotonde La Salle en de rotonde bij de Achterberghstraat.

Vanaf maandagochtend om zes uur is het weer mogelijk om gebruik te maken van de rotonde en de Brederodeweg. De weg is nog niet volledig afgewerkt, waardoor het asfalt ruwer aanvoelt en er geen wegmarkeringen staan. Ondanks deze situatie is de weg wel toegankelijk voor verkeer.

Laatste laag asfalt

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de laatste laag asfalt wordt aangebracht. De gemeente Boxtel overlegt hierover met de aannemer. Voor deze werkzaamheden zal een deel van de Brederodeweg opnieuw tijdelijk worden afgesloten. Zodra er meer duidelijkheid is, zal dit worden gecommuniceerd.

Tot maandagochtend geldt er nog een omleiding voor verkeer. Daarna kun je de rotonde en de Brederodeweg weer gewoon gebruiken, al moet je rekening houden met het ruwe asfalt en het ontbreken van markeringen.