Sterre Dingemanse wint Social Design Talent Award

Sterre Dingemanse heeft de Social Design Talent Award 2026 gewonnen voor haar project Digitale Deuren, een lesmethode over digitale veiligheid en geletterdheid.

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Sterre Dingemanse is verkozen tot winnaar van de Social Design Talent Award 2026. Ze kreeg deze gemeentelijke onderscheiding voor haar innovatieve project Digitale Deuren. Dit project richt zich op het vergroten van digitale veiligheid en geletterdheid, een onderwerp dat steeds belangrijker wordt.

Bij de prijs hoort een geldbedrag van 10.000 euro. Dit bedrag mag Sterre gebruiken om haar concept verder te ontwikkelen. Daarnaast krijgt ze een begeleidingstraject op maat ter waarde van 4.000 euro via Talenthub Design to Market. Dit traject biedt ondersteuning bij het realiseren van haar plannen.

Innovatie beloond

De Social Design Talent Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een project dat maatschappelijke impact heeft en vernieuwend is. De gemeente Eindhoven wil op deze manier talent stimuleren om innovatieve oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken.

Het winnende project Digitale Deuren is een lesmethode die mensen bewust maakt van de risico’s en mogelijkheden in de digitale wereld. Hiermee draagt het bij aan een betere digitale toekomst voor verschillende doelgroepen.