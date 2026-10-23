Heusdense ondernemer van het jaar: vijf genomineerden

Burgemeester Willemijn van Hees reikt op 27 november de award ‘Heusdense Ondernemer van het Jaar 2026’ uit. Vijf ondernemers maken kans op de titel. Stemmen kan vanaf vandaag tot en met 13 november. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Ondernemersgala in Heusden.

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Op het Ondernemersgala Heusden, dat plaatsvindt op vrijdag 27 november, zal de burgemeester de felbegeerde prijs uitreiken. Dit jaar zijn er vijf genomineerden die kans maken op de titel 'Heusdense Ondernemer van het Jaar 2026'. Deze genomineerden zijn eerder geselecteerd door een jury, na een voordrachtronde afgelopen zomer.

De vijf kanshebbers zijn Marcel Vermeulen van Vermeulen & Vermeulen Reclame, Martijn Smits van Smits schoenen, Peter de Ruijter van De Hoge Heide, Sander van Delft van JM van Delft en Tiny van den Berk van Brabant Plant. Stemmen op een van deze ondernemers is mogelijk vanaf vandaag, 23 oktober, tot en met 13 november.

Stemmen en bekendmaking

Tijdens het gala op 27 november krijgen aanwezige ondernemers nog een kans om hun stem uit te brengen. Na het tellen van alle stemmen, zowel online als tijdens het evenement, wordt de winnaar van de award bekendgemaakt. Het gala biedt een feestelijke afsluiting van het verkiezingsproces.