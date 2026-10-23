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Stroomstoring in Oirschot: herstel verwacht rond negen uur

Aangepast

De stroomstoring in Oirschot is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds vier minuten over vier vanmiddag zonder stroom. De storing was om kwart voor zeven vanavond verholpen.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder is er onverwacht een probleem ontstaan en wordt onderzocht wat er precies is misgegaan.

De getroffen adressen bevonden zich in postcodegebied 5688. Aanvankelijk werd verwacht dat de storing tot negen uur vanavond zou duren, maar deze is eerder verholpen.

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