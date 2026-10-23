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Stroomstoring in Erp: herstel verwacht rond kwart voor negen

Aangepast

De stroomstoring in Erp, gemeente Meierijstad, is voorbij. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart voor zes vanavond zonder stroom. De storing werd opgelost rond kwart over zes.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het ging om een klein aantal getroffen adressen, binnen postcodegebied 5469.

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