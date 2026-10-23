TOP Oss speelt gelijk na spektakelstuk tegen Jong Ajax

TOP Oss heeft vrijdagavond in eigen huis gelijkgespeeld tegen Jong Ajax. Na een 0-2 achterstand bij rust knokten de Ossenaren zich terug naar een 3-2 voorsprong. Toch wisten de Amsterdammers in blessuretijd nog te scoren, waardoor het duel eindigde in 3-3. Het Frans Heesen Stadion was het decor van deze spannende wedstrijd.

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De eerste helft verliep moeizaam voor TOP Oss, dat moeite had om onder de druk van Jong Ajax uit te komen. De bezoekers uit Amsterdam kwamen in de 27e minuut op voorsprong dankzij een knappe volley. Kort voor rust verdubbelden zij de marge met een doelpunt van dichtbij. De Ossenaren gingen met een 0-2 achterstand de kleedkamers in.

Na rust greep trainer Sjors Ultee in met drie aanvallende wissels. Deze hadden direct effect, want TOP Oss was sterker en creëerde meer kansen. Andy Visser maakte in de 54e minuut de aansluitingstreffer, waarna Maxim Mariani de gelijkmaker binnenkopte uit een corner. Niet veel later bracht Visser met een tweede doelpunt zijn ploeg zelfs op voorsprong: 3-2.

Blessuretijd brengt teleurstelling

TOP Oss leek lange tijd op weg naar een knappe overwinning, maar in blessuretijd sloeg Jong Ajax alsnog toe. Een vrije trap bracht de Amsterdammers langszij en bepaalde de eindstand op 3-3. Het publiek in Oss heeft ondanks het mislopen van de winst genoten van een spectaculaire tweede helft.

Met het behaalde punt blijven de Ossenaren strijden om een betere positie in de competitie. Jong Ajax heeft door de late gelijkmaker een ontsnapping gerealiseerd, terwijl TOP Oss baalt van het mislopen van een zege.