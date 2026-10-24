Stroomstoring in Waardhuizen

In Waardhuizen, gemeente Altena, is sinds vier uur ’s ochtends een stroomstoring gaande. De oorzaak is nog onbekend en het is niet duidelijk hoeveel adressen getroffen zijn. Volgens de netbeheerder wordt de storing naar verwachting rond kwart over zeven opgelost.

Gevonden voor jou

De stroomstoring begon vroeg in de ochtend op zaterdag 24 oktober 2026. Het getroffen gebied betreft postcode 4287, in Waardhuizen, dat valt onder de gemeente Altena.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de elektriciteitskabels in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat de storing rond kwart over zeven ’s ochtends is verholpen.