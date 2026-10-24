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Kabelschade veroorzaakt stroomstoring in Oss
In Oss is sinds negen uur vanochtend een stroomstoring. Door graafwerkzaamheden is een kabel beschadigd. De netbeheerder verwacht de storing rond kwart over elf opgelost te hebben.
De storing begon vanochtend om negen uur en treft postcodegebied 5347. Het is nog niet bekend hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, werkt aan een oplossing.
De stroomstoring is veroorzaakt door graafschade. Dit betekent dat tijdens graafwerkzaamheden in de grond een kabel per ongeluk is geraakt. Naar verwachting zal de storing rond kwart over elf zijn verholpen.
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