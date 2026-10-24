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Stroomstoring in Etten-Leur: herstel verwacht rond één uur

In Etten-Leur is sinds vanochtend om tien voor tien een stroomstoring aan de gang. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de storing rond één uur vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 4871 in Etten-Leur. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het elektriciteitsnet, onderzoekt momenteel wat de storing heeft veroorzaakt.

De verwachting is dat de stroom rond één uur vanmiddag weer beschikbaar is. Tot die tijd wordt er gewerkt aan een oplossing.

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