Onder de Beuk terug op kermiszondag 2027

Het dorpsfeest Onder de Beuk is volgend jaar terug op zondag 27 juni 2027. Het evenement vindt plaats in de Pastorietuin en viert dan een lustrum.

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Na een jaar afwezigheid maakt Onder de Beuk in 2027 zijn comeback. Het dorpsfeest wordt gehouden op kermiszondag en is een vast onderdeel van de festiviteiten in het dorp.

De editie van volgend jaar wordt extra bijzonder omdat het evenement dan een lustrum viert. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, maar verdere details over het programma worden pas later bekendgemaakt.

Het feest vindt plaats in de Pastorietuin, die traditiegetrouw wordt omgetoverd tot een sfeervolle locatie. Onder de Beuk is populair vanwege de gezellige sfeer en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de omgeving.