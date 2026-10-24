Fairtradedag in Oss steunt internaat in Indonesië

Op zondag 25 oktober organiseert een parochie in Oss de jaarlijkse Fairtradedag. Van half twaalf tot vier uur kun je bij kraampjes artikelen kopen, genieten van hapjes en een loterij. De opbrengst gaat naar een kinderinternaat in Indonesië.

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De Fairtradedag vindt plaats in de kerkhal van een parochie in Oss. Bezoekers kunnen daar diverse kraampjes bezoeken, waar onder meer handwerkspullen en boeken worden verkocht. Ook zijn er consumpties verkrijgbaar via bonnen van één euro. De opbrengst gaat naar kinderinternaat St. Yan in Probilingo, Oost-Java.

Het internaat biedt onderdak aan 120 kinderen van nul tot zestien jaar, voornamelijk afkomstig uit gezinnen die het onderwijs niet kunnen betalen. De organisatie wil met de opbrengst van de dag noodzakelijke spullen aanschaffen, zoals een televisie, sportartikelen en herstel van de waterleiding.

Optredens en loterij

Naast de kraampjes is er een loterij en een optreden van zangeres Marie-Christien. Zij zingt tussen half twee en twee uur en opnieuw van half drie tot drie uur een selectie van Marialiedjes. Verder zijn er hapjes en drankjes beschikbaar en wordt er nog gezocht naar extra muzikale invulling voor de middag.

De parochie nodigt mensen uit om mee te helpen door soep, taarten of andere lekkernijen te maken. Hiervoor kunnen ze zich opgeven via lijsten in de kerkhal. Ook is er een deurcollecte voor het goede doel.

De Fairtradedag wordt jaarlijks georganiseerd en biedt parochianen de kans om hun eigen goede doelen te steunen. Dit jaar staat het kinderinternaat in Indonesië centraal, dat al decennia wordt gerund door zusters en een sterke basis biedt aan kinderen voor hun toekomst.