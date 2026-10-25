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Stroomstoring in Oudheusden: netbeheerder werkt aan oplossing
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De stroomstoring in Oudheusden is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten vanaf vijf uur ’s ochtends zonder stroom. De storing was verholpen om tien voor zeven.
De storing trof postcodegebied 5156 in Oudheusden, dat onderdeel is van de gemeente Heusden. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk; de netbeheerder onderzoekt wat er is gebeurd.
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