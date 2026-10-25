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Stroomstoring in Kaatsheuvel, oorzaak onbekend

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In Kaatsheuvel zitten sinds elf uur vanmorgen minder dan honderd adressen zonder stroom. De storing duurt naar verwachting tot vier uur vanmiddag.

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De netbeheerder is bezig om de oorzaak van de stroomstoring in Kaatsheuvel te onderzoeken. Het probleem ontstond vanochtend om elf uur en treft postcodegebied 5171.

Kaatsheuvel, onderdeel van de gemeente Loon op Zand, heeft volgens de netbeheerder minder dan honderd getroffen adressen. De verwachting is dat de storing rond vier uur vanmiddag is opgelost.

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