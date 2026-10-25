Slagwerkgroep Juliana scoort op Sla Je Slag Cup

De slagwerkgroep van Muziekvereniging Juliana heeft zaterdag 87 punten behaald bij de Sla Je Slag Cup in Beek en Donk.

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De muzikale wedstrijd vond plaats in Muziekcentrum Het Anker. Acht slagwerkgroepen namen deel en mochten hun eigen programma samenstellen. Slagwerkmuziek stond centraal, maar de deelnemers hadden volop creatieve vrijheid.

Juliana begon haar optreden met het stuk Joris en de Draak. Daarna volgde Colours for Percussion en het slotstuk D’Artagnan: le Siège de Maestricht. Tijdens dat laatste stuk werd het verhaal uit de 17e eeuw over D’Artagnan en zijn Musketiers verteld door Rob Wijnen.

Mooie score

De jury waardeerde het optreden van Juliana met 87 punten. Dit wordt gezien als een uitstekend resultaat. De slagwerkgroep heeft daarmee goed gepresteerd op deze muzikale wedstrijd.

De Sla Je Slag Cup is een evenement waar slagwerkgroepen hun talenten kunnen laten zien en tegelijkertijd het publiek vermaken met gevarieerde optredens.