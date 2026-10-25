Withuisstraat in Wagenberg afgesloten voor verkeer

De Withuisstraat in Wagenberg is tijdelijk afgesloten voor verkeer tussen de Moerdijkseweg en Withuisstraat nummer 8. Er geldt een omleiding via de Zandkuil.

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Verkeer kan tijdelijk geen gebruik maken van een deel van de Withuisstraat in Wagenberg. Het gaat om het stuk tussen de Moerdijkseweg en Withuisstraat 8. De afsluiting geldt op twee momenten, maar er zijn geen exacte tijdstippen genoemd.

Omrijden is noodzakelijk. Verkeer wordt omgeleid via de Zandkuil, een alternatieve route die aansluit op het centrum van Wagenberg en de Moerdijkseweg.

De afsluiting kan invloed hebben op bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Het is nog onduidelijk hoe lang deze situatie precies zal duren.

Meer informatie over de afsluiting is te vinden via officiële kanalen van Wagenberg.