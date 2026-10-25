Navigatie overslaan
Ontdek

Withuisstraat in Wagenberg afgesloten voor verkeer

Aangepast

De Withuisstraat in Wagenberg is tijdelijk afgesloten voor verkeer tussen de Moerdijkseweg en Withuisstraat nummer 8. Er geldt een omleiding via de Zandkuil.

Gevonden voor jou

Verkeer kan tijdelijk geen gebruik maken van een deel van de Withuisstraat in Wagenberg. Het gaat om het stuk tussen de Moerdijkseweg en Withuisstraat 8. De afsluiting geldt op twee momenten, maar er zijn geen exacte tijdstippen genoemd.

Omrijden is noodzakelijk. Verkeer wordt omgeleid via de Zandkuil, een alternatieve route die aansluit op het centrum van Wagenberg en de Moerdijkseweg.

De afsluiting kan invloed hebben op bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Het is nog onduidelijk hoe lang deze situatie precies zal duren.

Meer informatie over de afsluiting is te vinden via officiële kanalen van Wagenberg.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Stichting Dorpsraad Wagenberg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.