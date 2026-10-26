Container geplaatst op grasveld Papierberk in Zundert

Op het grasveld aan de Papierberk in Zundert is toestemming verleend voor het plaatsen van een container. De container mag er staan van 19 oktober tot en met 18 december 2026.

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De container zal tijdelijk op het grasveld worden geplaatst. Het gebruik van een container is vaak nodig voor opslag of afvalbeheer, bijvoorbeeld bij werkzaamheden of evenementen. De gemeente Zundert heeft het verzoek beoordeeld en hiervoor een ontheffing verleend.