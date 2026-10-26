Bestemmingsplan Morschehoef Erp gewijzigd: ruimte voor nieuwe woningen

De gemeenteraad van Meierijstad heeft het bestemmingsplan voor Morschehoef 8 in Erp aangepast. De agrarische bestemming van het perceel wordt omgezet naar wonen, met ruimte voor drie woningen.

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Het gewijzigde bestemmingsplan maakt van de voormalige agrarische bedrijfswoning een reguliere woning en biedt daarnaast plek voor twee extra woningen. Het plan ligt vanaf maandag 26 oktober 2026 tot en met maandag 7 december 2026 ter inzage in het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel.