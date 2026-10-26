Navigatie overslaan
Ontdek

Bestemmingsplan Morschehoef Erp gewijzigd: ruimte voor nieuwe woningen

De gemeenteraad van Meierijstad heeft het bestemmingsplan voor Morschehoef 8 in Erp aangepast. De agrarische bestemming van het perceel wordt omgezet naar wonen, met ruimte voor drie woningen.

Gevonden voor jou

Het gewijzigde bestemmingsplan maakt van de voormalige agrarische bedrijfswoning een reguliere woning en biedt daarnaast plek voor twee extra woningen. Het plan ligt vanaf maandag 26 oktober 2026 tot en met maandag 7 december 2026 ter inzage in het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.