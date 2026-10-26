Bedrijfswoning in Veghel wordt verbouwd en verduurzaamd

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het verbouwen en verduurzamen van een bedrijfswoning aan De Kuilen in Veghel.

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De vergunning heeft betrekking op een bedrijfswoning aan De Kuilen 19 in Veghel. Het doel van de werkzaamheden is om het pand te moderniseren en energiezuiniger te maken. Het besluit is op 22 oktober 2026 verzonden door de gemeente Meierijstad.