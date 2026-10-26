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Garagebouw en wijzigingen aan berging in Valkenswaard toegestaan
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor bouwplannen aan de Stokerwei.
De vergunning maakt het mogelijk om een garage te bouwen, een bestaande carport te verwijderen en een berging te verhogen en te voorzien van een plat dak. Dit besluit is op 22 oktober 2026 genomen en heeft betrekking op de locatie Stokerwei 9 in Valkenswaard.
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