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Verbouwing woning Sint Jozefstraat in Deurne krijgt groen licht
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan de Sint Jozefstraat. Het besluit werd op 20 oktober 2026 genomen.
Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, een bouwactiviteit die afwijkt van het reguliere omgevingsplan. De technische aanpassingen aan de woning zijn beoordeeld en goedgekeurd.
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